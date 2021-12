Alvarez, per l’Inter un’altra concorrente: contatti ripresi col River Plate – SI

Si è parlato molto di Alvarez come obiettivo dell’Inter per il 2022, anche nelle scorse ore (vedi articolo). Sportitalia fa sapere che nella giornata di oggi si è riaggiunta una concorrente per il giovane attaccante del River Plate.

UNA RIVALE IN PIÙ – Per Julian Alvarez, appena diventato campione d’Argentina col River Plate, la corsa è aperta e ogni giorno porta nuove pretendenti. Stavolta, come segnala Sportitalia, ad aggiungersi è il Barcellona. I catalani, ieri sbattuti fuori dalla Champions League dal Benfica e attesi dai play-off di Europa League, hanno ripreso i contatti con l’entourage dell’attaccante classe 2000. L’obiettivo del Barça era Karim Adeyemi, ma sembra destinato altrove (Borussia Dortmund). Per Alvarez si è parlato a lungo dell’Inter negli ultimi mesi, i nerazzurri devono guararsi anche dai blaugrana che però come noto hanno seri problemi finanziari.