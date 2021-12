Alvarez, ore contate in Argentina: prezzo fissato. Anche l’Inter in corsa?

Julian Alvarez, attaccante del River Plate, sembra avere le ore contate in Argentina e sarebbero molti i club europei, tra cui l’Inter, su di lui.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport.es, Julian Alvarez sembra avere le ore contate in Argentina. Stando al sito del quotidiano spagnolo, il club che vorrà portarsi a casa l’attaccante del River Plate dovrà sborsare 25 milioni di euro. L’Inter potrebbe essere una delle società in corsa per il giocatore. Tra le squadre in lotta per il calciatore potrebbero esserci Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Milan, Manchester United, Ajax, Aston Villa, Manchester City, Juventus e Tottenham.

Fonte: Sport.es