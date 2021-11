Alvarez obiettivo Inter, lo Shakhtar Donetsk si sfila: «Non ci serve»

Alvarez, attaccante del River Plate, è nel mirino di diversi club fra cui l’Inter (vedi articolo). In settimana si è parlato di offerta pronta dello Shakhtar Donetsk (vedi articolo), ma il prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League smentisce.

NIENTE DI VERO – Negli scorsi giorni su Julian Alvarez, obiettivo dell’Inter, sembrava essere piombato lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, con un’offerta pronta per il River Plate. Gli ucraini nel pomeriggio hanno battuto 2-0 nel finale il Rukh (vedi articolo). Dopo la partita Darijo Srna, ex difensore visto anche in Serie A al Cagliari e ora dirigente degli arancioneri, è deciso parlando a Futbol TV: «Le voci su Alvarez? Con Fernando in questa forma non ci serve un altro attaccante. In più abbiamo Danylo Sikan e Lassina Traoré che sono stati operati e torneranno nel 2022. Alvarez non andrà allo Shakhtar Donetsk».

Fonte: shakhtar.com