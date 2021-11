Alvarez, non solo Inter e Milan: altri due club in corsa dalla Serie A

Si parla di Alvarez del River Plate come obiettivo dell’Inter, così come del Milan, per il 2022 (vedi articolo). Stando a ESPN, però, ci sono altri due club dalla Serie A che lo vogliono.

RICERCATISSIMO – Julian Alvarez è ora in ritiro con l’Argentina, assieme a Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Si è parlato anche in questi giorni di tentativo dell’Inter per portarlo in nerazzurro nel 2022, nonostante il River Plate voglia rinnovargli il contratto. Secondo ESPN ai nerazzurri e al Milan si sono aggiunte, sempre dalla Serie A, anche Fiorentina e Juventus. I viola lo puntano come sostituto di Dusan Vlahovic, i bianconeri a breve manderanno un emissario a vederlo. Oltre a Inter e Milan per Alvarez si segnalano Bayer Leverkusen e Real Madrid.