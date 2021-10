Alvarez nome nuovo per l’Inter: la stella del River Plate ha una clausola

Alvarez del River Plate è uno dei nomi del momento nel calcio argentino e gli interessi dall’Europa cominciano ad arrivare con forza. Olé inserisce anche l’Inter fra le pretendenti, con una clausola rescissoria già fissata.

L’UOMO DELLA SETTIMANA – Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate, al momento è la miglior punta del campionato argentino. Domenica ha segnato una doppietta nel Superclasico contro i rivali di sempre del Boca Juniors, finito 2-1. Ora è convocato dall’Argentina, ma non dovrebbe restare molto in Sud America. Olé segnala come la dirigenza del River Plate sappia già di non poter trattenere Alvarez oltre giugno, ma già a gennaio potrebbe lasciarlo partire in caso di offerta di un certo livello. L’Orlando City ci ha provato, ma senza arrivare alla clausola rescissoria fissata a venticinque milioni di euro. Dall’Europa ci sono Inter, Milan, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Aston Villa, Tottenham, Siviglia e Real Madrid. Una parata di grandi club, con i nerazzurri che proveranno nel 2022 a mettere le mani su Alvarez.

Fonte: Olé