Alvarez, no allo Shakhtar Donetsk per un motivo! Argentino in attesa – SI

Julian Alvarez è ambito dai principali top club europei, tra i quali l’Inter. Secondo Gianluigi Longari – esperto di mercato di Sportitalia -, l’obiettivo dell’argentino è principalmente uno ma il discorso rischia di slittare in estate

MIGLIOR OFFERENTE – Julian Alvarez piace all’Inter e non solo. L’argentino del River Plate ha rifiutato lo Shakhtar Donetsk e rimane in attesa del miglior offerente: «Lo Shakhtar Donetsk ha fatto una proposta da 20 milioni di euro per Alvarez. Il problema è che l’argentino è conscio che che tutti i top club europei si susseguono per osservarlo. Quindi ha rifiutato, ha detto no e per questo motivo lo Shakhtar si sta rivolgendo altrove. Julian Alvarez aspetta i migliori offerenti, il suo obiettivo è quello di lasciare il River Plate prima della scadenza del suo contratto. O qualcuno trova i soldi per acquistarlo subito oppure se ne riparla in estate».