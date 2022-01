Alvarez, niente Inter nel futuro? Vertice con il Manchester United in arrivo

Julian Alvarez, attaccante del River Plate visionato anche all’Inter, potrebbe avere un futuro lontano da Milano: summit col Manchester in arrivo.

FUTURO – Julian Alvarez potrebbe sbarcare in Europa, ma non all’Inter. L’attaccante del River Plate è stato accostato anche al club nerazzurro nelle ultime settimane (che lo ha visionato), oltre ad altre big europee (vedi articolo). Tuttavia il suo futuro potrebbe essere a tinte diverse da quelle nerazzurre. Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, si terrà un vertice con il Manchester United dopo la partita. I Red Devils sono impegnati oggi in casa contro il Wolverhampton.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà