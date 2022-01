Alvarez miglior giocatore d’America. Presto agente in Europa: pure dall’Inter?

Alvarez è stato eletto miglior giocatore in America, il secondo posto è andato all’ex Inter Gabigol. L’agente del centravanti argentino del River Plate nelle prossime settimane sarà in Europa, tanti club interessati (tra questi anche i nerazzurri).

GIOCATORE DELL’ANNO – È Julian Alvarez il miglior giocatore d’America in questo 2021, con il 28% dei voti espressi dai giornalisti del continente (il secondo posto è andato a un ex Inter, Gabigol). Un anno da incorniciare quello appena per il talento argentino, che in questa stagione ha realizzato ben 26 gol e ben 17 assist. Inoltre ha vinto tre titoli, fra cui il campionato locale. Secondo quanto riportato da TyC Sports il suo agente, Fernando Hidalgo, ha in programma un viaggio in Europa nelle prossime settimane per incontrare i vari club interessati al ragazzo. La sua clausola rescissoria fissata dal River Plate è di 20 milioni di euro più tasse. L’Inter segue con attenzione eventuali sviluppi e non è da escludere un possibile incontro con il procuratore dell’argentino. Occhio anche al Manchester United, segnalato in questi giorni come molto convinto su Alvarez.

Fonte: TyC Sports