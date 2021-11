Alvarez, l’Inter parte all’assalto: offerta una contropartita – SI

L’Inter fa sul serio per Julain Alvarez, attaccante del River Plate. Secondo quanto riporta il giornalista di SportItalia Luca Cilli – citando il portale argentino TyC Sports -, i nerazzurri avrebbero intenzione di offrire Alexis Sanchez come contropartita tecnica.

ASSALTO – Fa sul serio l’Inter per Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate già nel giro della nazionale argentina. Secondo TyC Sports e come confermato da SportItalia, i nerazzurri sarebbero al lavoro e avrebbero intenzione di offire Alexis Sanchez come parziale contropartita tecnica per arrivare al giocatore.