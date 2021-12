Alvarez-Inter, no trattative Manchester United: il ‘focus’ dei Red Devils

Un’avversaria in meno per l’Inter nella corsa per Julian Alvarez: Manchester United non in trattative per l’attaccante del River Plate.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano su Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato anche all’Inter. “Non ci sono trattative per Julian Álvarez al Manchester United per come stanno le cose. Monitorare i talenti è normale per i migliori club, ma al momento non ci sono contatti in corso per ingaggiarlo a gennaio. Il ‘focus’ principale del Man Utd per i nuovi acquisti è l’estate e non gennaio“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano