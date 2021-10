Alvarez, l’Inter si muove per la rivelazione del River Plate: primi contatti!

Alvarez del River Plate sta facendo furore in Argentina ed è uno dei capocannonieri del campionato. Secondo ESPN l’Inter è una delle squadre che si sono mosse direttamente per prenderlo.

ARGENTINO CHIAMA ARGENTINO? – Dopo Lautaro Martinez e Joaquin Correa l’Inter valuta di mettere un terzo argentino in attacco: Julian Alvarez. Il giovane attaccante classe 2000 del River Plate è, al momento, il miglior centravanti del campionato locale: undici gol in quattordici presenze. Milan e Bayer Leverkusen hanno inviato degli emissari per vederlo, ma secondo ESPN sono Inter e Real Madrid a essersi mosse in maniera più concreta. I due club hanno già contattato l’agente di Alvarez, Fernando Hidalgo, inviando delle proposte. Il River Plate vuole rinnovargli il contratto, che scade al termine del 2022 e ha una clausola da venticinque milioni di euro. L’idea dei Millonarios è prolungare l’intesa di altri due anni, aumentando la clausola a trenta milioni. Ma con così tante pretendenti il futuro di Alvarez è segnato e chissà che non sia proprio l’Inter la destinazione.