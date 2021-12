Alvarez-Inter, Manchester United paga clausola rescissoria al River Plate?

Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato anche all’Inter, potrebbe diventare un giocatore del Manchester United.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato su Twitter da Sebastian Srur, giornalista di Radio Continental, l’agente di Julian Alvarez si recherà all’inizio di gennaio in Inghilterra per incontrare il Manchester United. I Red Devils intenderebbero pagare la clausola rescissoria al River Plate. In questo caso l’ipotesi Inter per l’attaccante argentino sfumerebbe definitivamente.

Fonte: Twitter Sebastián Srur