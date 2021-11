Alvarez, l’Inter c’è ma anche il Milan parte: derby in Argentina – SI

Per Alvarez l’Inter si è mossa con Baccin, che ha visto nella giornata di domenica la partita del River Plate col Rosario Central (vedi articolo). Pedullà, da Sportitalia Mercato, aggiunge una missione del Milan per un vero e proprio derby in corso in Argentina.

OSSERVATISSIMO – Può esserci la Serie A come prossima destinazione di Julian Alvarez del River Plate. Da Alfredo Pedullà ci sono aggiornamenti: «Il Milan, al netto delle parole di Paolo Maldini che ha detto che a gennaio non farà nulla, ha mandato Geoffrey Moncada. È un capo scout eccellente, giovanissimo, che non guarda soltanto al mercato francese. Come Dario Baccin anche Moncada andrà a vederlo. Si è fatto scortare da Ramon Maddoni, che è una sorta di Mino Favini argentino vicino al Milan: c’è un derby in corso. La Juventus è stata accreditata per tre partite, l’ultima contro il Rosario Central, anche l’Inter sta monitorando».

COME MUOVERSI – Pedullà spiega come si può arrivare a un accordo per l’attaccante argentino classe 2000: «Qual è la chiave? Alvarez ha un contratto col River Plate in scadenza a dicembre 2022, lui vuole restare e giocare perché c’è il Qatar (i Mondiali fra un anno, ndr). Anche al River Plate andrebbe bene, a patto di alzare la clausola che è di venticinque milioni di euro. Inter e Milan ci sono, due spagnole come Siviglia e Atlético Madrid spingono, la Juventus è in standby. Sarebbe perfetto per l’Inter fare un’operazione come Lautaro Martinez, preso a gennaio per giugno, ma Alvarez è un talento da seguire».