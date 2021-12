Alvarez, il River Plate prova il rinnovo con l’Inter in testa al gruppo

Per Alvarez del River Plate i Millonarios vogliono rinnovare il contratto, in scadenza fra un anno. Secondo Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito, c’è la possibilità di farlo ma mantenendo comunque una finestra per le pretendenti, Inter in testa.

RICHIESTISSIMO – Julian Alvarez continua a far parlare di sé. Dopo le voci sul Barcellona (vedi articolo) sul giovane attaccante del River Plate prosegue la questione contratto, in scadenza al 31 dicembre 2022. Per Alfredo Pedullà c’è la possibilità che l’argentino rinnovi coi Millonarios, per uno o due anni. A una condizione: non cambiare la clausola rescissoria, fissata a circa venticinque milioni di euro. Per la prossima stagione (difficile vada via a gennaio) Inter e Milan restano in testa al gruppo delle pretendenti, con la Juventus in standby e la Fiorentina che sta cercando altre piste. Per Alvarez ci sono anche possibilità straniere: oltre al Barcellona occhio ad Atlético Madrid e Siviglia.

Fonte: alfredopedulla.com