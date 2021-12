Alvarez, concorrenza forte per l’Inter: entrano altre due big europee – SI

Alvarez del River Plate sarà uno dei giocatori che, inevitabilmente, faranno parlare di sé nel mercato di gennaio. Sull’attaccante classe 2000, come fa sapere Sportitalia, c’è nuova concorrenza per l’Inter.

MOLTO RICHIESTO – Julian Alvarez è in scadenza di contratto al 31 dicembre 2022, con una clausola rescissoria da venticinque milioni di euro. Motivo per cui, viste le sue ottime prestazioni col River Plate, molti club hanno messo gli occhi sull’attaccante argentino. Secondo Sportitalia, oltre al Bayern Monaco che aveva già manifestato interesse negli scorsi giorni, ora c’è anche il Manchester United. I Red Devils pensano ad Alvarez come sostituto di Edinson Cavani, che può lasciare il club nella finestra invernale di gennaio. Dall’Italia in tanti hanno mandato osservatori in Argentina per visionare il classe 2000, fra cui l’Inter. Per i nerazzurri la corsa ad Alvarez si aggiunge di altre due contendenti.