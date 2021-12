Alvarez, il Barcellona prova il ‘replay’ fatto con Lautaro Martinez: chance Inter?

Per Alvarez del River Plate c’è il Barcellona fra le pretendenti, provando a ottenere l’OK del talentuoso attaccante argentino. Secondo Sportitalia i blaugrana, “rivali” dell’Inter, stanno provando a ripetere un tentativo fatto con Lautaro Martinez.

OFFERTE… SENZA SOLDI – Il Barcellona è in grosse difficoltà economiche, eppure sta provando a prendere Julian Alvarez. Come riporta Gianluigi Longari di Sportitalia degli emissari del club catalano sono arrivati ieri a Buenos Aires, per proseguire i contatti col River Plate. Il problema dei blaugrana è che non hanno disponibilità economica, pur avendo un gradimento di massima di Alvarez. Ricorda qualcosa? Esatto: quando un anno e mezzo fa il Barcellona provò a prendere Lautaro Martinez senza soldi. L’opzione Barça non è quindi scontata, per le concorrenti fra cui l’Inter ci sono possibilità concrete. Per Alvarez, sempre stando a Sportitalia, l’opzione favorita è rinnovo col River Plate e cessione: questo perché l’attaccante non vuole fare uno sgarbo al club che l’ha formato e di cui è tifoso.