Alvarez allo scoperto: «Offerte? Dovesse esserci opportunità vediamo»

Si parla tanto di Alvarez del River Plate e anche in serata sono uscite nuove voci (vedi articolo). L’attaccante, accostato più volte all’Inter, ha commentato a El VBar Caracol su Caracol Radio in Colombia la situazione legata al mercato.

OPZIONE TRASFERIMENTO – Julian Alvarez esce allo scoperto sul mercato: «So che ci sono tante voci su diverse squadre europee, ma io sono focalizzato sul River Plate. La mia testa è qui, su quello che arriva. Poi, se dovesse arrivare un’offerta nel mercato attuale o in quello che arriverà, la vedremo con la mia famiglia. Nel caso in cui ci fosse una buona opportunità per fare un salto nella mia carriera prenderò la decisione migliore».