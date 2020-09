Alonso occasione da cogliere: Inter, 2 cessioni. Su Ranocchia e Skriniar…

Marcos Alonso Chelsea

L’Inter sta cercando di bilanciare al meglio entrate e uscite in questa fase finale del calciomercato. Marcos Alonso potrebbe essere un’opportunità importante da cogliere, ma occhio anche al futuro di Ranocchia e Skriniar. Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione su SkySport24

NODI DA SCIOGLIERE – Ecco le parole di Marchetti: «L’Inter cercherà di cogliere l’opportunità di Marcos Alonso. I nerazzurri hanno in rosa Asamoah e Dalbert, prima bisognerà cederli, ma i milanesi non vogliono perdere quest’occasione. Skriniar resta all’Inter per ora, dato che non c’è l’offerta del Tottenham. Ranocchia invece è stato tolto dal mercato, il Genoa infatti è su altri obiettivi per la difesa».