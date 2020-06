All’Inter serve leadership, Conte torna alla carica per Vidal – TS

“Tuttosport” riporta che l’ennesimo crollo dell’Inter rafforza la convinzione di Conte sulla necessità di avere Vidal in rosa.

RITORNO ALLA CARICA – L’Inter ancora una volta è crollata nel girone di ritorno. Riserve non all’altezza ma pure troppi giocatori che non hanno curriculum. Per Conte la medicina è sempre la stessa e corrisponde all’identikit di Arturo Vidal. Quanto successo col Sassuolo fortifica le certezze dell’allenatore in tal senso. C’è quindi da scommettere che tornerà alla carica per convincere Marotta ad accontentarlo. Regalandogli finalmente quell’incursore che insegue da quando è arrivato all’Inter.

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE – Il fatto che la trattativa per Lautaro Martinez si sia arenata paradossalmente può essere un bene per l’Inter. La società non dovrà subire diktat per inserire il cileno nell’operazione magari a prezzi gonfiati e anzi potrebbe sfruttare il contratto in scadenza nel 2021. I catalani cercano plusvalenze e potrebbero essere costretti a vendere, ma a cifre congrue. Molto dipenderà dagli umori dello stesso Vidal