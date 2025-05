Allegri, il Milan spinge per anticipare anche l’Inter! La situazione

Massimiliano Allegri è l’allenatore più ricercato in questo momento in Italia. Il Milan sta lavorando con Igli Tare sul toscano, Gianluca Di Marzio dà gli ultimi aggiornamenti e mette in mezzo ancora l’Inter.

MERCATO – Il Milan si sta facendo avanti in maniera sempre più concreta per Massimiliano Allegri. Il suo agente ha appena parlato e ha evitato di dare novità sul futuro dell’allenatore, ma la dirigenza rossonera fa sul serio. Igli Tare, il nuovo ds, e tutta la società sperano di avere già l’ok finale nel giro di 24-48 ore. Secondo Gianluca Di Marzio, Allegri era in trattativa da tempo con il Napoli che stava correndo ai ripari nel caso di addio di Antonio Conte. Con l’Inter invece non sono nemmeno iniziati i discorsi, ma nonostante questo il Milan sta correndo per cercare di anticipare il possibile arrivo dei nerazzurri.

FUTURO – L’allenatore del prossimo anno dell’Inter non è ancora sicuro al 100%, anche se le parole di Giuseppe Marotta fanno ben sperare sulla permanenza di Simone Inzaghi. Il mister non si è esposto e ha deciso di far aspettare almeno dopo la finale di Champions League. Allegri era stato cercato già dopo l’addio di Conte nel maggio del 2021, poi l’Inter in quel caso virò su Inzaghi. La situazione ora è diversa, il Milan è comunque avanti.