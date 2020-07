Allegri all’Inter se Conte fa un passo indietro? Lo scenario – Sky

Allegri potrebbe essere il nome per l’Inter in caso di – clamorosa e a oggi del tutto ipotetica – scelta di Conte di fare un passo indietro. Lo riporta Sky Sport, che annuncia confronti a fine stagione.

E SE ANDASSE VIA? – L’Inter ha intenzione di continuare con Antonio Conte in panchina. Questa è l’idea della società, ma è ovvio che a fine stagione (dopo la Serie A e l’Europa League che si spera sia vincente) dovranno essere fatti dei confronti. I vertici nerazzurri vogliono valutare la situazione: l’intento comune è continuare il progetto e portare la squadra a vincere, e questo è accettato da entrambe le parti. C’è da capire se Conte sarà sulla stessa lunghezza d’onda, visto che auspica una rivoluzione nella rosa (vedi articolo). Se il tecnico dovesse fare un passo indietro Sky indica Massimiliano Allegri come unico nome eventuale. Lo scenario sarebbe “naturale”, visti anche i buoni rapporti con Giuseppe Marotta, che ha avuto Allegri alla Juventus proprio dopo un clamoroso addio di Conte, nel 2014. Va specificato che l’intenzione della dirigenza, Steven Zhang in primis, non è quella di cambiare allenatore, né tantomeno di procedere a un esonero. Per Sky si tratta di una “prospettiva ipotetica”, quindi ben lontana dal diventare realtà. Solo se Conte non volesse proseguire all’Inter si passerebbe a valutare un nuovo allenatore, e Allegri entrerebbe in corsa.

Fonte: Sport.Sky.it