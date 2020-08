Allegri-Inter, ancora nessun contatto: il motivo. Attesa Conte: no esonero

Allegri sembra essere in pole position per la panchina dell’Inter in caso di addio di Antonio Conte. Non ci sono stati, però, contatti con nessun allenatore negli ultimi giorni, in attesa di sciogliere i dubbi sull’attuale tecnico. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da Gianluca Di Marzio su SkySport24

TEMPO DI INCONTRI – Massimiliano Allegri è dato da molti come favoritissimo per sedere sulla panchina dell’Inter. La dirigenza nerazzurra non ha contattato altri allenatori, ad oggi. I milanesi non vogliono esonerare Antonio Conte o ripartire da altri profili. L’ex Milan e Juventus, però, è conosciuto da Marotta e dalla dirigenza e sanno che verrebbe volentieri all’Inter. E’ un’ipotesi, però, cavalcabile solo in caso di addio dell’attuale allenatore.