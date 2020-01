Allan-Vecino, ultima idea di mercato tra Inter e Napoli: la situazione – GdS

Allan e Matìas Vecino riaccendono il mercato nerazzurro dopo Christian Eriksen. Questa è l’ultima idea nata ieri nel corso del summit tra Inter e Napoli dove non si è parlato solo di Matteo Politano (vedi articolo). Ma anche del discorso Fernando Llorente e del possibile scambio a centrocampo. Di seguito la notizia riportata questa mattina dalla “Gazzetta dello Sport”.

NUOVA IDEA – Ieri nel corso del summit tra Inter e Napoli, è riemerso il nome di Allan a distanza di qualche anno. Lui, così come il centrocampista uruguaiano Matìas Vecino, non sta vivendo un buon momento. Per questo motivo i due club hanno parlato di un possibile scambio. L’Inter nelle sue intenzioni vorrebbe cedere a titolo definitivo il centrocampista oppure scambiarlo, per questo motivo la trattativa con la Lazio, interessata all’ex Fiorentina, è stata subito abbandonata. Con Matteo Politano invece si riapre la pista Fernando Llorente, che Antonio Conte conosce benissimo avendolo allenato già alla Juventus.