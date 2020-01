Allan, Napoli pronto a farlo partire. Inter, concorrenza Everton?

Non solo Eriksen (QUI le ultime), Allan è il nuovo obiettivo dell’Inter per il centrocampo. Luca Cilli di “Sportitalia” ha quindi parlato della situazione del centrocampista brasiliano ormai fuori dal progetto di Gattuso

SITUAZIONE – «Il ciclo di Allan al Napoli è finito, ma da tanto. In caso di opportunità gli azzurri lo faranno partire per monetizzare e perché ora a centrocampo sono coperti con numerose alternative. Non è da escludere l’Everton di Ancelotti che lo ha sempre apprezzato ed è stato importante per la sua permanenza lo scorso anno». Queste le parole di Luca Cilli a “Calciomercato Live Parte 1”.