Allan-Everton: fatta. Inter, si complica il piano Vecino?

Vecino Allan scambio Inter Napoli

Allan lascia l’Italia e “complica” i piani dell’Inter? L’ormai ex centrocampista del Napoli è pronto infatti al trasferimento all’Everton guidato da Carlo Ancelotti. Ecco le ultime a riguardo

CESSIONE – Ormai è tutto definito. Allan lascia il Napoli. Il centrocampista brasiliano si trasferirà infatti in Inghilterra. Ad aspettarlo il suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Al club di Aurelio De Laurentiis andranno 25 milioni più bonus. Il suo arrivo in Premier League rischia però di complicare i piani in uscita dell’Inter. L’Everton infatti nell’ultima sessione di calciomercato aveva cercato – senza successo – di strappare Matias Vecino ai nerazzurri. Si era parlato anche di uno scambio tra i due. Ora il numero 8 dell’Inter non rientrà più nei piani di Antonio Conte ed è sul mercato, ma con una pretendente in meno.