Alex Perez vuole l’Inter! Si fa avanti altro club di Serie A. Una condizione favorevole

Alex Perez resta sempre uno degli obiettivi dell’Inter per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riportato da Relevo, sul calciatore del Real Betis si è fatto avanti anche un altro club di Serie A.

CONTATTI – Alex Perez è da tempo un obiettivo dell’Inter. Il difensore classe 2006 del Real Betis vede il club nerazzurro come una grande opportunità per la sua carriera e sta facendo pressione per assicurarsi il trasferimento a Milano. Le prossime ore saranno cruciali per il futuro di Alex Pérez. Con l’Inter fortemente interessata e il giocatore desideroso di trasferirsi, le probabilità di un accordo sembrano alte. Tuttavia, la risoluzione delle trattative dipenderà dalla capacità dei due club di trovare un’intesa.

Alex Perez e l’Inter, sua volontà chiara

SI VA AVANTI – Nelle ultime ore, anche l’Udinese ha manifestato interesse per il giovane difensore. Nonostante l’attrattiva di giocare in Serie A, la priorità di Pérez rimane l’Inter. Se le trattative tra l’Inter e il Betis non dovessero andare a buon fine, Pérez potrebbe rimanere al Betis per un altro anno senza rinnovare il contratto, con l’intenzione di partire a parametro zero l’anno successivo. Questa eventualità metterebbe pressione sul Betis, che rischierebbe di perdere il giocatore senza alcun ritorno economico.

Fonte: Matteo Moretto – Relevo