Alcaraz-Inter si complica, arriva una squadra che incassa molti soldi – Sky

Nella prima parte della sosta per i Mondiali si era parlato molto di Alcaraz del Racing Club per l’Inter. Ora non sembra più essere d’attualità, anche perché è spuntata una squadra che sta incassando una marea di soldi per un suo connazionale.

IN USCITA – Gianluca Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà una notizia indirettamente collegata all’Inter visto che riguarda un obiettivo: «Enzo Fernandez al Chelsea per centoventisette milioni. Qual è la bravura del Benfica? Prendere il nuovo Enzo Fernandez. Il nome è quello di Carlos Alcaraz del Racing Club, in un’operazione fra sedici e diciassette milioni. Lo rivenderanno a cento fra un anno…»