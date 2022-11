Alcaraz, il Racing fissa il prezzo ma c’è concorrenza: Inter può giocare due carte – TS

L’Inter come sempre segue con attenzione il mercato sudamericano e proprio dal club dove ha pescato Lautaro Martinez, cioè il Racing Club de Avellaneda, il giovane Alcaraz si sta mettendo in mostra attirando l’attenzione di diversi club in Europa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri possono giocarsi due carte.

LE ULTIME – Tra i migliori talenti argentini del momento spicca il nome di Carlos Alcaraz, centrocampista 17enne di proprietà del Racing Club che però già si distingue da tutti. Un giocatore di “garra”, ma non solo: buona tecnica e soprattutto ottima capacità di inserimento. Forte nel colpo di testa, non tira mai dietro la gamba nei contrasti. Il club argentino ha fissato il prezzo del suo cartellino che è di circa 15 milioni di euro. Il suo agente ha già parlato con la dirigenza nerazzurra che potrebbe giocarsi la carta Colidio per abbassare le pretese del Racing. Altra carta a disposizione potrebbe essere legata all’ottimo rapporto che c’è con il club visto alle storie vincenti di Diego Milito e Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna