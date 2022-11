Alcaraz, clausola per il Racing ma l’Inter può ingaggiarlo a meno: le cifre – SI

Alcaraz è il principale nome per il mercato di gennaio dell’Inter, al momento. Il centrocampista classe 2002 del Racing Club ha una clausola rescissoria, ma Sportitalia parla di cifre inferiori per il trasferimento.

IN USCITA – Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing Club, è in questa settimana uno dei nomi più discussi per il calciomercato dell’Inter. Sportitalia fa sapere che la società argentina ha inserito (nel contratto fino al 2026) una clausola da venticinque milioni di euro, ma non è su queste cifre che si sta ragionando. C’è la possibilità di riuscire a chiudere per circa quindici milioni. Alcaraz vorrebbe fare il percorso di altri due ex Racing Club poi diventati protagonisti all’Inter, Lautaro Martinez e Diego Milito. I nerazzurri non sono l’unica squadra su di lui, ci sono anche altre big. Ma i buoni rapporti tra i club possono favorire l’arrivo di Alcaraz nel 2023.