Alcaraz, Ausilio prova la ‘copia’ con Lautaro Martinez: carta per l’Inter – TS

Su Alcaraz del Racing Club si è mossa l’Inter e da tempo, con Baccin che è andato a visionarlo in Argentina. Ora è possibile che sia Ausilio a valutare il centrocampista, come riporta Tuttosport.

GIOVANE DA FAR CRESCERE – Carlos Alcaraz ha evidentemente convinto Dario Baccin, che di recente è stato in Argentina per visionare lui e non solo. Tuttosport anticipa un possibile viaggio anche del direttore sportivo Piero Ausilio, sulla falsariga di quanto fece a febbraio 2018 per bloccare Lautaro Martinez evitando la concorrenza. L’Inter è forte sul centrocampista del Racing Club, che farà vent’anni il prossimo 30 novembre. A fine gennaio la società saprà quanto margine avrà per la prossima stagione, perché è più facile che Alcaraz non arrivi subito. Visto come alter ego di Nicolò Barella, a livello numero può sostituire Roberto Gagliardini che è in scadenza e non dovrebbe rinnovare (vedi articolo). Già la scorsa estate l’Inter ha chiesto informazioni su Alcaraz, col suo agente Sebastian Lopez che conosce l’interesse. C’è concorrenza, ma Ausilio ha una carta da poter spendere: Facundo Colidio. L’attaccante, in prestito fino al 31 dicembre al Tigre, piace al Racing Club e al suo allenatore Fernando Gago. Inserirlo nella trattativa permetterebbe di abbassare l’esborso cash: Alcaraz ha una clausola da venticinque milioni, ma si è passati a quindici o qualcosa di meno.

Fonte: Tuttosport – F.M.