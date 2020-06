Alaba profilo individuato dall’Inter per la fascia sinistra! Poi altri 3 nomi – SI

Alaba continua a essere la suggestione dell’Inter per la fascia sinistra. Come riportato a “Sportitalia Mercato” e specificato dal giornalista Pedullà, la situazione contrattuale con il Bayern Monaco potrebbe agevolare l’operazione. Ma non è l’unico nome sul taccuino nerazzurro

CERCASI ESTERNO MANCINO – Non solo Achraf Hakimi (vedi articolo), l’Inter vuole bissare il colpo sulla fascia sinistra. Il profilo mancino ideale sarebbe il jolly David Alaba, ma non si può ancora parlare di una trattativa in stato avanzato per lui. Da segnale il gradimento per il calciatore, che va in scadenza nel 2021 e può agire anche da terzo mancino di difesa. L’Inter ha fatto un pensiero per Alaba, ma Alfredo Pedullà fa anche altri quattro nomi: «A sinistra, avendo Ashley Young che non è più un ragazzino di primo pelo, e visti i dubbi sul riscatto di Cristiano Biraghi, l’Inter deve fare più di qualcosa. Devi ripetere quello che hai già fatto a destra con Hakimi. Il contratto di Alaba scade nel 2021 sì, per questo ci si può lavorare con il Bayern Monaco entro l’anno. All’Inter è sempre piaciuto Benjamin Mendy del Manchester City, ma non si parla di una trattativa ora. Una bella scommessa per l’Inter può essere Mohamed Fares della SPAL, che aveva preso per 12 milioni ma poi si è infortunato gravemente. Non escludo Emerson Palmieri, che piace ad Antonio Conte, ma c’è la Juventus e penso andrà via dal Chelsea». Alaba il sogno, ma occhio anche alle altre alternative mancine low cost dopo il colpo Hakimi a destra.