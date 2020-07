Alaba, non solo Inter: anche una big inglese sul giocatore – Mirror

Secondo quanto riporta il tabloid sportivo inglese Mirror, l’Inter potrebbe avere come concorrente per David Alaba anche il Manchester City di Pep Guardiola.

CONCORRENZA – Il Manchester City è pronto a muoversi per David Alaba. Il giocatore è richiesto soprattutto da Pep Guardiola in vista della prossima stagione, visto e considerato che ha avuto modo di allenarlo proprio durante la sua esperienza al Bayern Monaco. Non solo Inter dunque – sebbene l’ipotesi sia al momento remota – ma anche un big club come quello dei Citizens, che ancora però aspetta di sapere se potrà giocare le coppe europee la prossima stagione. La decisione finale resta in mano al difensore austriaco, che è in scadenza di contratto il prossimo anno con i bavaresi. Questi ultimi vorrebbero provare a prolungare il suo contratto, ma hanno anche reso chiaro di non avere intenzione di lasciarlo partire a parametro zero. Insomma, grande concorrenza per i nerazzurri, che potrebbero concentrarsi su altri obiettivi (il numero uno resta sempre Emerson Palmieri).

