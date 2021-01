Alaba, niente da fare per l’Inter: accordo raggiunto con il Real Madrid (a 0)

Condividi questo articolo

Alaba a fine stagione lascerà il Bayern Monaco e ha scelto dove continuare la sua carriera. Come ripreso dalla Spagna – precisamente dal quotidiano Marca -, il difensore austriaco si unirà al Real Madrid. L’Inter si era dovuta tirare fuori dall’affare già da qualche settimana

AFFARE A ZERO – Primo colpo del mercato, anno 2021. Il Real Madrid ha trovato l’accordo con David Alaba, che diventerà il primo rinforzo per la prossima stagione. Il jolly difensivo austriaco lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore del Real. Contratto quadriennale fino al 30 giugno 2025 con ingaggio monstre, vicino agli 11 milioni annui. Alaba ha già superato le visite mediche di rito ed è virtualmente un calciatore della squadra spagnola. Il Real Madrid ha avuto la meglio sulle inglesi (Chelsea, Liverpool e Manchester City), oltre ai soliti francesi del Paris Saint-Germain. Da segnalare che sul classe ’92 austriaco c’era da tempo anche l’Inter (vedi articolo), che non ha potuto riallacciare i discorsi per i noti motivi legati alla situazione finanziaria in crisi dopo lo stop agli investimenti a cui è soggetta la proprietà Suning.

Fonte: Marca – Carlos Carpio