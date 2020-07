Alaba-Inter? Anche le Juventus interessata ma lui vuole la Liga – CdS

David Alaba, difensore del Bayern Monaco, potrebbe lasciare il club al termine della stagione dopo ben 12 anni. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato a quello dell’Inter. Secondo il “Corriere dello Sport” anche la Juventus monitora la situazione ma il calciatore austriaco vorrebbe un’esperienza in Liga.

NUOVA ESPERIENZA – David Alaba ha il contratto in scadenza tra un anno con il Bayern Monaco, per questo motivo il calciatore starebbe già valutando eventuali offerte. Dopo ben dodici anni di servizio in Germania, il calciatore vorrebbe fare nuove esperienza altrove: negli ultimi giorni si è fatto il nome dell’Inter, ma anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni sul ragazzo. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano però, la prima scelta del difensore austriaco sembrerebbe essere legata alla Liga, magari con la maglia di Real Madrid o Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport.