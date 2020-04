Al Torino piace Gagliardini, con l’Inter si puÃ² imbastire uno scambio – TS

Al Torino piace Gagliardini, con l’Inter si può imbastire uno scambio – TS

“Tuttosport” riporta che al Torino piace Roberto Gagliardini. Il club vuole rinforzarsi a centrocampo e con l’Inter si può fare uno scambio.

SCAMBIO POSSIBILE – Il Torino per la prossima stagione cerca rinforzi a centrocampo. E c’è un nome che piace in casa Inter. Si tratta di Gagliardini, un profilo che i nerazzurri sono disposti a trattare. I due club potrebbero arrivare a uno scambio. L’Inter infatti nella rosa granata punta Izzo, profilo ideale per la difesa a tre di Conte anche perché capace di giocare sia a destra che a sinistra. Potrebbe esserci uno scambio? Perché no.