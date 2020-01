Al posto di Vecino l’Inter ha in mano Kucka, operazione pronta – TS

“Tuttosport” vede in pole Kucka come sostituto di Vecino. I rapporti tra Inter e Parma sono ottimi e l’operazione si può chiudere facilmente.

SOSTITUTO IDEALE – Nel rush finale di mercato andrà risolta anche la questione Vecino, finito sul mercato dopo la rottura con Conte. L’Inter valuta l’uruguaiano venti milioni ben sapendo che ha mercato soprattutto in Premier. Oltre all’Everton – da tempo in pressing sul giocatore per volontà di Carlo Ancelotti – si è fatto avanti pure il West Ham. Nel caso in cui dovesse partire (altrimenti andrebbero ricomposti i cocci con l’allenatore…) arriverà un altro centrocampista sul gong. Tutti gli indizi in tal senso portano a Juraj Kucka. I rapporti con il Parma sono ottimi (l’infortunio di Sepe è stato tamponato a tempo di record con l’arrivo di Radu, via Genoa) e Kucka, grazie al passato nel Milan, sa quali sono gli equilibri che vanno rispettati in un grande club. In più, per caratteristiche, è quell’incursore che manca a Conte in organico. Il Parma nel ruolo è più che coperto avendo preso pro-rio in questa sessione di mercato Kurtic, quindi il matrimonio (qualora l’Inter ne avesse bisogno) potrà compiersi senza troppi problemi.