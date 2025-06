Akinsanmiro torna all’Inter dopo la Sampdoria: trattativa per il rinnovo – Sky

Dopo una stagione vissuta in prestito alla Sampdoria, Akinsanmiro è pronto a fare ritorno all’Inter. Il giovane centrocampista nigeriano, classe 2004, è reduce dalla sua prima annata tra i professionisti e ora guarda al futuro con la volontà di continuare a crescere.

RITORNO – Il rientro di Ebenezer Akinsanmiro alla base era previsto nell’accordo stipulato la scorsa estate tra i due club, in cui l’Inter si era tutelata con una clausola di “contro-opzione” nel caso in cui la Sampdoria avesse deciso di riscattare il cartellino del calciatore. Con i blucerchiati, Akinsanmiro ha accumulato minuti preziosi e ha potuto confrontarsi con le difficoltà e le pressioni del calcio dei grandi, in attesa ancora dei play-out di Serie B. Un passaggio fondamentale nel suo percorso di crescita, dopo essere stato uno dei profili più promettenti del vivaio nerazzurro, con cui ha vinto uno Scudetto Primavera.

Akinsanmiro torna all’Inter e rinnova!

IL FUTURO – Ora il futuro immediato passa da un tavolo di trattativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter e l’entourage del giocatore sono infatti in contatto per discutere il rinnovo del contratto, con l’intenzione comune di prolungare l’accordo per quattro anni. Un segnale importante da parte del club milanese, che crede fortemente nelle potenzialità del centrocampista nigeriano e lo considera una risorsa da valorizzare, sia all’interno della rosa nerazzurra, sia eventualmente attraverso un nuovo prestito che gli consenta di accumulare ulteriore esperienza.