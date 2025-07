Akinsanmiro, ci siamo col Pisa: tutti i dettagli! Cerchiare una data – Sky

Akinsanmiro vola al Pisa e quindi l’Inter potrà visionarlo da vicino. Ecco tutti i dettagli dell’operazione e quando sarà atteso il giocatore.

LE ALTRE – Il giocatore ex Primavera, Ebenezer Akinsanmiro, che ha giocato il suo ultimo anno nelle giovanili con Cristian Chivu sulla panchina, è pronto a lasciare l’Inter. Il centrocampista infatti andrà al Pisa e quindi nella prossima stagione giocherà in Serie A. Con la possibilità di crescere e giocare per la prima volta nel massimo campionato nostrano e al contempo giocare contro la Beneamata. Come riferisce Sky Calciomercato l’Originale e in particolare Gianluca Di Marzio, in collegamento da Reggio Calabria, l’operazione si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto a favore dei toscani e controriscatto a favore dei nerazzurri. Sabato il ragazzo è atteso in città per visite e firme.

Akinsanmiro, nuova esperienza: l’Inter lo vedrà da vicino al Pisa

NUOVA ESPERIENZA – Lo scorso anno, Akinsanmiro ha giocato con la maglia della Sampdoria in Serie B. È stato impiegato tanto, anche se non sempre da titolare, e ha festeggiato la salvezza all’ultima partita dei playout contro la Salernitana. Il centrocampista ha ottenuto però buonissimi feedback e adesso il Pisa ha deciso di muoversi con l’Inter per il suo acquisto. Il club neopromosso, come detto, è in chiusura nell’operazione con la dirigenza meneghina.