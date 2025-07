Akinsanmiro, salto in Serie A da avversario Inter? Un club interessato!

L’Inter lavora per trovare una sistemazione a Ebenezer Akinsanmiro, tornato dal prestito alla Sampdoria. Per il giovane centrocampista nigeriano si fa avanti un club di Serie A, che gli garantirebbe il “grande salto”.

GLI SCENARI – Ebenezer Akinsanmiro è tornato dall’Inter dopo la conclusione del prestito alla Sampdoria, che non ha esercitato il diritto di riscatto inserito nel suo contratto da 2,5 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, quindi, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il centrocampista nigeriano, che ha caccia di un progetto importante nel quale poter essere al centro. Tra le opzioni a disposizione c’è il ritorno nel club blucerchiato, sempre alle stesse condizioni, o un’avventura con un’altra destinazione.

Un club di Serie A interessato ad Akinsanmiro: le intenzioni dell’Inter

POSSIBILE DESTINAZIONE – Proprio nell’ottica del secondo scenario, viene reso noto dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, l’interessamento del Pisa per il classe 2004. Akinsanmiro, che ha la necessità di avere sempre più minutaggio ampliando la propria crescita personale, in questo modo otterrebbe un salto in Serie A grazie alla recente promozione ottenuta dai nerazzurri. Si attendono, quindi, ulteriori aggiornamenti sulla nuova pista di mercato ma anche sul rinnovo di contratto del giocatore in nerazzurro. Prima di un eventuale prestito, infatti, l’Inter ha intenzione di prolungare il contratto del centrocampista, che scadrà a giugno del 2026.