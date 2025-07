Akinsanmiro, l’Inter chiude un’altra cessione! Rimane in Serie A – Sky

Ebenezer Akinsanmiro potrebbe fare il grande salto nella sua carriera. Dopo un anno in Serie B c’è una possibilità di rimanere in A, la notizia di Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

SERIE A – Ebenezer Akinsanmiro ha fatto la sua prima stagione tra i professionisti lo scorso anno con la maglia della Sampdoria in Serie B. Ha giocato tanto, anche se non sempre da titolare, e ha festeggiato la salvezza all’ultima partita dei playout contro la Salernitana. Il centrocampista ha ottenuto però buonissimi feedback e adesso il Pisa si sta muovendo con l’Inter per il suo acquisto. Il club neopromosso è già in chiusura nell’operazione con la dirigenza meneghina. La formula è un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Inter.

LE ALTRE – Il giocatore ex Primavera, che ha giocato il suo ultimo anno nelle giovanili con Cristian Chivu sulla panchina, non è l’unico nome in uscita. L’altro che oggi si è avvicinato all’addio è Sebastiano Esposito, su cui ci sono quattro club. Anche il Parma si sta aggiungendo alla corsa per l’attaccante classe 2002, che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. La valutazione dell’Inter è di 7 milioni di euro e nelle prossime ore chiuderà la situazione.