Akanji tra le priorità dell’Inter, ma è tempo di passare dalle parole ai fatti – CdS

Akanji è uno dei preferiti della dirigenza dell’Inter per il ruolo di difensore centrale, ma come sottolineato dl Corriere dello Sport, il club chiede giustamente di passare dalle parole ai fatti.

DUE NEL MIRINO – Manuel Akanji, come Trevoh Chalobah, resta il preferito dalla dirigenza dell’Inter (che ha praticamente raggiunto un accordo con Francesco Acerbi – vedi QUI). In Viale della Liberazione si augurano che il Borussia Dortmund, davanti alla prospettiva di perdere il difensore svizzero senza incassare un euro (contratto in scadenza nel 2023), accetti un prolungamento di un solo anno, così da consentire il prestito dello svizzero con cifra fissata per il riscatto. Negli ultimi giorni c’è stata un’apertura, ma deve essere confermata dai fatti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Fabrizio Patania