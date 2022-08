Akanji, sogno Inter: costo elevato ma c’è una scorciatoia non banale − SM

Akanji è il principale nome per rinforzare la difesa dell’Inter. Il difensore è ormai un esubero al Borussia Dortmund ma il costo del cartellino è elevato. Occhio però alla scorciatoia

SCORCIATOIA − L’Inter è alla ricerca del dopo Ranocchia, Manuel Akanji è il nome più gettonato. Lo svizzero è un esubero del Borussia Dortmund ma il suo costo di cartellino rimane piuttosto elevato: venti milioni di euro. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, c’è però una scorciatoia da non sottovalutare. Il suo contratto va in scadenza nel 2023, dunque, al momento partirebbe solamente a titolo definitivo. L’intenzione è quella di rinnovarlo in modo da lasciare Dortmund anche con la formula del prestito.