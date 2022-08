Akanji, sì di massima all’Inter! Contatti avviati ma un ostacolo – CdS

Akanji, a due settimane dalla fine del mercato, è il primo nome (ma non l’unico) per la difesa dell’Inter. Lo svizzero del Borussia Dortmund, riporta il Corriere dello Sport, è interessato a trasferirsi in nerazzurro ma c’è ancora lavoro da fare.

SITUAZIONE DA LIMARE – Per Manuel Akanji cominciano a delinearsi i contorni della trattativa. Il difensore, fa sapere il Corriere dello Sport, ha dato un primo sì di massima all’Inter e sono iniziati i contatti con chi lo rappresenta. Questa seconda parte è fondamentale per arrivare a un accordo, quello col Borussia Dortmund, che non si preannuncia facile. Pur essendo di fatto fuori rosa, e con contratto in scadenza al 30 giugno 2023, Akanji resta valutato venti milioni di euro, con possibile “sconto” a quindici. Cifre fuori dalla portata dell’Inter, che per il sostituto di Andrea Ranocchia non ha un vero e proprio budget. Il giocatore non vuole rinnovare, ma per agevolare il trasferimento sarebbe disposto a farlo per un anno in modo da essere ceduto in prestito con obbligo (più che diritto) di riscatto. La prossima settimana gli uomini mercato dell’Inter proseguiranno la trattativa, sperando in un’apertura ma senza grossa fiducia. Ecco perché Francesco Acerbi resta alternativo ad Akanji.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno