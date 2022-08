Akanji profilo low cost ma occhio a Skriniar: da Parigi cattive notizie − Rai

Akanji piace all’Inter per rafforzare la difesa. Ma da capire anche il futuro di Skriniar, le voci che arrivano dalla Francia sono abbastanza preoccupanti

LOW COST − L’Inter è a caccia di un difensore. Durante ‘Calcio Totale‘, su Rai 2, Marco Conterio fa il punto sulla situazione: «Manuel Akanji piace molto all’Inter che sta cercando un’opzione low cost se dovesse rimanere Skriniar. Il difensore è in scadenza nel 2024 ma è ormai un esubero al Borussia Dortmund. L’Inter sta sperando che non arrivi l’offerta del Paris Saint-Germain per il difensore slovacco. Ma da Parigi stanno contando gli euro prima di fare l’offerta».