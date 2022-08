Akanji lo porta… Casadei? L’Inter ora può affondare: ecco cosa manca

In casa Inter si infiammano le ultime settimane di mercato. Casadei al Chelsea affare fatto, ora tocca al difensore. Akanji il preferito ma serve una cosa per l’affondo

AFFONDO − L’Inter, dopo aver chiuso per Cesare Casadei (vedi articolo), è pronto ad affondare per Manuel Akanji. Il difensore svizzero rimane il preferito per rinforzare la difesa orfana di un vice Stefan de Vrij. Simone Inzaghi richiede un nuovo centrale vista la partenza di Andrea Ranocchia in direzione Monza. Per Akanji però il Borussia Dortmund chiede almeno venti milioni di euro. Secondo il sito Gianluca Di Marzio.com, adesso la palla passa a Steven Zhang. Se il presidente dovesse dare l’OK, l’Inter si fionderebbe a capo fitto sul classe 1995.