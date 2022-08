Akanji occasione Inter: due situazioni favoriscono l’operazione

Akanji è uno degli ultimi nomi segnalati per l’Inter, ora anche non come alternativa a Skriniar (vedi articolo). Il difensore è in uscita dal Borussia Dortmund e c’è la possibilità di sfruttare due fattori.

ESUBERO EXTRA – Nelle prime due partite del Borussia Dortmund non si è mai visto Manuel Akanji. Il difensore svizzero non era in panchina né in DFB Pokal col Monaco 1860 né nell’esordio in Bundesliga sabato scorso col Bayer Leverkusen. Di fatto è fuori rosa, in attesa che si trovi una sistemazione. Con l’Inter, indicata fra le possibili destinazioni, che può sfruttare la sua posizione ai margini della rosa. Già al termine della scorsa stagione la dirigenza dei gialloneri, tramite l’ex centrocampista Sebastian Kehl, aveva comunicato l’intenzione di Akanji di non rinnovare il contratto. È in scadenza al 30 giugno 2023, quindi il Borussia Dortmund deve cederlo entro un mese o a gennaio può firmare gratis con chiunque. Anche questo favorisce l’Inter in chiave colpo low cost (che dovrà esserci per completare la difesa). Per Akanji ci sono quindi due fattori che lo spingono lontano dalla Germania: nelle prossime tre settimane si attendono novità su di lui.