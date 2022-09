Akanji-Inter solo una suggestione! Ufficialità Manchester City a un passo

Akanji era nel mirino dell’Inter che valutava il suo profilo insieme a quelli di Acerbi e Chalobah. Il difensore svizzero a sorpresa è entrato poi nelle grazie del Manchester City che nel giro di pochi giorni ha concluso l’affare. Di seguito le ultime di Fabrizio Romano

OPPORTUNITÀ – Manuel Akanji piaceva all’Inter ed era uno dei tre profili valutati dal club nerazzurro come rinforzo in difesa per completare la rosa. Il Manchester City, un po’ a sorpresa, è piombato con decisione sullo svizzero che ora è un passo dall’ufficialità: “Le visite mediche sono state completate con successo da Manuel Akanji come nuovo giocatore del Manchester City. Ora vanno solo firmati tutti i documenti tra i club mentre i dettagli finali sono stati discussi. Il Manchester City considera Akanji come un’opportunità: nessun difensore centrale lascerà il club”, queste le ultime di Fabrizio Romano.