Akanji-Inter, c’è il rischio Bremer bis! Ma anche Acerbi non è facile − TS

Sia Akanji che Acerbi non saranno piste facili per l’Inter. Borussia Dortmund e Lazio non disposte a fare sconti ma per il preferito svizzero c’è da evitare un Bremer bis

PISTE NON SEMPLICI − L’Inter tiene aperte le porte Manuel Akanji e Francesco Acerbi per la difesa. C’è da sopperire alla partenza di Andrea Ranocchia, partito in direzione Monza. Il preferito è il centrale svizzero che il Borussia Dortmund valuta venti milioni di euro. La pista del rinnovo di contratto più prestito non sembra essere tanto percorribile. La strategia dell’Inter è quella di portare la questione fino agli ultimi giorni per stanare i gialloneri, ormai disposti a dar via Akanji. Il giocatore ha dato preferenza ai nerazzurri ma serve evitare un Bremer bis in caso di proposta di altri club europei importanti. La seconda pista è Acerbi. Claudio Lotito vorrà un compensamento per cedere il difensore in esubero dalla Lazio. Inzaghi vorrebbe riabbracciarlo ma al contempo la società è più scettica visto che il giocatore è coetaneo di Ranocchia.