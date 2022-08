Akanji-Inter, pista sempre più difficile. Fissata una deadline: le ultime – TS

La strada che potrebbe portare Manuel Akanji all’Inter è sempre più irta. Il Borussia Dortmund sembra non aprire al trasferimento: i nerazzurri, secondo Tuttosport, fissano una deadline.

DIFFICILE – Manuel Akanji è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. La pista che porta al difensore svizzero di proprietà del Borussia Dortmund però, secondo Tuttosport, è sempre più difficile. Negli ultimi giorni non si registrano novità o aperture al trasferimento in prestito (unica formula possibile per il club di Viale della Liberazione) da parte del club giallonero. Per il difensore svizzero l’Inter ha fissato una deadline: se non dovessero esserci aperture o novità entro la fine del weekend, i nerazzurri vireranno su altri obiettivi.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati