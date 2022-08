Akanji-Inter, colpo rinviato? Prende piede un’ipotesi

Manuel Akanji, difensore centrale del Borussia Dortmund, continua a rimanere nel mirino dell’Inter, anche potrebbe non arrivare subito.

IPOTESI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Borussia Dortmund non ha intenzione di scendere a compromessi per Manuel Akanji, nonostante il difensore nel mirino dell’Inter sia fuori squadra. Per questo motivo prenderebbe piede un’ipotesi. Sarebbe quella mantenere vivi i contatti con lo svizzero e il suo entourage per metterlo sotto contratto nel 2023, quando terminerà il suo contratto con il club tedesco e sarà dunque libero a parametro zero.

Fonte: SportMediaset.it